LIVE TOUR. Koers alweer stilgelegd door demonstratie op het parcours

Tour de France Grootmees­ter & grootver­die­ner: Wout van Aert bracht in deze Tour in zijn eentje al meer op dan eender welk volledig team

Wout van Aert is een ploeg op zichzelf. Dat lijken de cijfers toch aan te tonen. In zijn eentje pakte hij de voorbije twee weken meer prijzengeld dan gelijk welke ploeg in deze Tour de France. Hij verdiende tien keer meer dan het volledige Lotto-Soudal.

19 juli