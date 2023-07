LIVE TOUR. Jumbo-Visma ziet mogelijkheden, maar blijft ook oppassen: “We hebben het laatste van UAE nog niet gezien”

KIJK. Jumbo-Visma: "Aankomst bergop, dat ligt Jonas bijzonder goed"

Arthur van Dongen van Jumbo-Visma ziet opnieuw mogelijkheden voor Vingegaard vandaag. "Dit is een hele zware Pyreneeënrit, op papier ziet het er goed uit, ja. Dit moet Jonas liggen. Of we Pogacar opnieuw zullen aanvallen? Zoals al meermaals gezegd: als we kansen zien zullen we het niet nalaten. We hebben opnieuw een plan en zullen kijken of we het kunnen uitvoeren."