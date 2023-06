LIVE TOUR. “Jumbo-Visma stelt zich kwetsbaar op”: ex-renner snapt niet dat Roglic thuisblijft nu Van Aert mogelijk vroegtijdig afstapt

Michael Boogerd deelt die laatste mening. "Ik vind het heel menselijk dat Van Aert naar huis wil als Sarah gaat bevallen. Dat Jumbo-Visma hierdoor een risico neemt? Ik begrijp hun keuze. Want ik ga ervan uit dat Van Aert ook in het begin van de Tour van onschatbare waarde kan zijn. Van Aert is onmisbaar in de ritten met de Jaizkibel, de Pyreneeën en de Puy-de-Dôm. Wie anders kan wat hij kan? En als zijn vrouw pas op het einde bevalt, zijn de kaarten misschien al geschud en is zijn rol minder belangrijk."

De Nederlandse ex-renner en huidige analist Stef Clement vindt dat Jumbo-Visma zich kwetsbaar opstelt. Hij heeft het moeilijk met de beslissing om Primoz Roglic thuis te laten. Vooral in combinatie met Wout van Aert die mogelijk de Tour vroegtijdig verlaat omdat Sarah De Bie hoogzwanger is. "Je hebt jezelf als team kwetsbaar gemaakt. Je laat al een wereldtopper thuis, en dan stelt een andere dat hij misschien ook eerder naar huis gaat. Ik vind het verrassend dat Primoz niet meegaat. Je hebt twee van de beste drie ronderenners ter wereld in huis. Dan kies je voor hen, toch?", zegt hij bij de NOS. Clement vindt het wel terecht dat Van Aert, ondanks die mogelijke vroegtijdige exit, in de selectie zit. "Wout moet je áltijd meenemen. Hij is een goede teamplayer."

KIJK. Van Aert: "Groen is geen doel vanaf het begin, we zien wel halfweg"

Wout van Aert en de groene trui. Het blijft een vraagteken voorlopig. Van Aert zal er alleszins niet mee bezig zijn vanaf de start. "Die groene trui is echt geen doel vanaf het begin. Ik zal mij niet mengen in de tussensprints. Ik zeg natuurlijk geen nee naarmate de Tour vordert, ik pak het gewoon anders aan dan vorig jaar. Ondertussen is het al mijn vijfde Ronde van Frankrijk, dus start ik hier vrij relaxed. Het blijft natuurlijk wel de grootste koers ter wereld. Ik wil mij hier vooral focussen op ritzeges. Wie weet kan ik ook eens de gele trui veroveren."

Van Aert is duidelijk: "Groene trui is geen doel vanaf het begin, ik focus mij op ritzeges"

Tom Pidcock wil niet zomaar anoniem meerijden. Hij heeft zelfs al een etappe met stip aangeduid. "Als ik een rit moet kiezen, dan is het die naar Morzine. Ik heb daar een aantal dingen recht te zetten (verwijzing vorig jaar). Ik ga heel tevreden zijn met een top 10 plaats op het einde. Wij hebben drie weken om het uit te vissen. Morgen? De laatste klim is pittig, maar ook de andere heuvels spreken boekdelen."

KIJK. Stijn Vlaeminck aan de ploegvoorstelling: "Verhouding tussen Pogacar en Vingegaard is moeilijk in te schatten"

Pogacar gaf ook nog een update over zijn pols. "Mijn pols is niet 100%. Twee botjes zijn genezen, maar het handwortelbeentje is nog niet hersteld, maar ik voel geen pijn meer."

Tadej Pogacar sprak na de ploegvoorstelling nog kort met onze man ter plaatse. De Sloveen kijkt uit naar het duel met Vingegaard. "Ik hoop dat ik me goed voel in de eerste etappe. Het zal sowieso een zware tour worden, want ik ben hongerig naar meer. Vingegaard toonde zich dominant in Dauphiné, ik verwacht een stevig duel met hem."

KIJK. Tiesj Benoot over zijn rol in de Tour

Bij Jumbo-Visma is het ook uitkijken naar Tiesj Benoot. Hij heeft er bijzonder veel zin in. "Ik kijk er echt naar uit. Alles is goed verlopen in de voorbereidingen. Het uitvallen van Kruijswijk is wel iets minder. Mijn rol is duidelijk: ik ga Jonas Vingegaard zo lang mogelijk bijstaan in de bergen."

Tiesj Benoot: "Mijn rol is om Vingegaard zo lang mogelijk bij te staan in de bergen"

Adam Yates geeft aan dat hij bereid is om zich volledig op te offeren voor Pogacar. "Ik Tourwinnaar? Nee niet echt. Pogacar is onze boss. Als ik mezelf moet opofferen voor hem, dan doe ik dat ook!"

Yves Lampaert is fan van het baretje dat alle renners krijgen tijdens de ploegvoorstelling. De West-Vlaming is de derde in de sprinttrein van Jakobsen, maar hoopt ook zijn eigen kans te gaan in een ontsnapping.

Soudal Quick-Step mikt op etappezeges. In de eerste plaats met sprinter Jakobsen, maar ook met Julian Alaphilippe. De Fransman vindt er dit jaar een parcours op zijn maat en oogt ontspannen. "Ik ben super gemotiveerd. De eerste twee etappes in het Baskenland interesseren me, ik ga dan ook alles geven. Voor mij is het belangrijkste om in deze Tour een etappe te winnen, en natuurlijk Fabio Jakobsen te helpen naar een sprintzege."

Julian Alaphilippe is klaar voor revanche in de Tour

Ook sportief hoopt Stuyven op te vallen. "Ik heb extra vertrouwen door de goede resultaten op het BK en in de Baloise Belgium Tour. Ik heb mij niet geobsedeerd op het parcours. Het is moeilijk om je op alle etappes perfect voor te bereiden. Maar ik denk wel dat er iets mogelijk is in deze Tour."

Jasper Stuyven rijdt met Lidl-Trek voor het eerst in de nieuwe truitjes. "Er waren heel wat gemengde reacties over de nieuwe truitjes. Het is wel wennen en ik kan de reacties wel begrijpen, maar ik vind ze wel leuk."

KIJK. Victor Campenaerts: "In juiste ontsnapping is veel mogelijk"

In die ontsnappingen wil ook Victor Campenaerts zijn kans gaan. "Ik hoop dezelfde kadans te vinden als in Dauphiné en zo mogelijkheden te creëren. In een juiste ontsnapping met geen zuivere klimmers zijn er kansen."

Florian Vermeersch krijgt de opdracht om bij de sprinter te blijven. "Het is een heel zware eerste week, we moeten die proberen te overleven. Ik denk wel dat er al twee mooie kansen zijn voor Caleb in de eerste week. Andere renners van ons mikken op ontsnappingen. Maxim Van Gils kan enorm goed klimmen, maar we mogen die jongen nu ook niet bombarderen met veel druk."

De ploegvoorstelling is ondertussen begonnen aan het Guggenheim Museum in startplaats Bilbao. Bahrain Victorious is de eerste ploeg op het podium. Er is een mooi eerbetoon aan de betreurde Gino Mader.

Van Aert: "Mijn jaar is nog niet goed genoeg geweest tot nu toe"

Wout van Aert is meteen duidelijk over zijn ambities. "Ik ga voor etappeoverwinningen, het groen is geen doel. Maar als er zich toch een kans voordoet, kunnen we nog steeds voor die trui gaan. Philipsen en Pedersen zijn volgens mij de grootste favorieten voor groen. Na een lange, lastige rit zijn zij in het voordeel bij een sprint."

Van Aert wil alvast iets proberen in de eerste etappe, al wordt dat niet gemakkelijk. "Voor echte klimmers is het iets te kort, maar voor mannen als ik, wordt het 'tricky' om over die laatste beklimming te komen. Het wordt moeilijk, maar we gaan iets proberen."

KIJK. Van Aert over groene trui

De Tour is belangrijk voor WVA. "Ik zie de Tour niet als een training voor het WK, het is en blijft de grootste race ter wereld. Ik ben in vorm op het juiste moment. Ik hoop in de Tour toch te pieken, want ja, mijn seizoen was tot nu toe net niet goed. Het was altijd een 'net niet' verhaal. Hopelijk kunnen we dit omdraaien in de volgende drie weken."

KIJK. Van Aert: "Seizoen was nog niet goed genoeg tot nu toe"

