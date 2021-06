LIVE TOUR. “Ik verwacht een heel goede Van Aert”, neemt ‘WvA’ gele trui over van Van der Poel?

Tour de France Tom Boonen onder de indruk van Alpe­cin-Fe­nix: “Zó rustig, zó zelfzeker, zó ‘thuis’ overal”

29 juni Onze huisanalist Tom Boonen ziet een sterk Alpecin-Fenix in deze Tour de France, ook in de massasprints. “De trein die ze in de slotfase van de derde etappe op het spoor zetten, was indrukwekkend”, aldus de ex-topsprinter.