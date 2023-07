LIVE TOUR. Houdt Kopecky haar gele trui vast in lange rit met pittig einde?

Koorts­blaas­jes, vale blik, proteste­ren­de maag en een totale instorting: het relaas van de zwanenzang van Tadej Pogacar

Zo. Dat was het. Helemaal klaar nu, zijn we met deze Tour na de totale instorting van Tadej Pogacar. Ziek, of toch zo goed als, loste hij op Col de la Loze het wiel van Jonas Vingegaard en meteen ook zijn laatste greintje geloof in de eindzege. “Dit was één van mijn slechtste dagen ooit op de fiets.”