LIVE TOUR. Houdt gele trui Vingegaard stand in laatste en pittige bergetappe?

Tour de France Emoties laaien hoog op bij Philipsen en vriendin: “Blij dat Cavendish er dit jaar niet is”

Einde van een tijdperk. De reeks tweede en derde plaatsen - acht stuks in totaal - van Jasper Philipsen is geschiedenis. De 24-jarige jongeman uit Ham reed in Carcassonne tovert zijn Tour de France en die van zijn ploeg Alpecin - Deceuninck om tot een groot succes. ‘De Vlam van Ham’ was dan ook dolgelukkig en ook zijn vriendin, Melanie Peetermans, was door het dolle heen.

18 juli