LIVE TOUR. Het spel zit op de wagen: Pogacar versnelt op de Champs-Elysées

Sepp Kuss, dé meester­knecht bij successen Jum­bo-Vis­ma: “Als anderen afzien door jou, geeft dat vertrouwen”

Altijd als Jumbo-Visma de Vuelta, Giro of Tour won, was Sepp Kuss (28) erbij. En altijd vervulde de rasklimmer een sleutelrol. Dat is in deze Tour niet anders. De Amerikaan over de kunst van het klimmen en hoe je vanuit Durango, Colorado naar de Tour de France komt.