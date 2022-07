LIVE TOUR. Het peloton houdt Politt en Honoré binnen schot, Van Aert liet zich uitzakken

Tour de FranceDe vijftiende etappe van de Tour is er op papier één voor de sprinters. Die moeten dan wel onderweg van Rodez naar Carcassonne twee colletjes van de derde categorie zonder al te veel energieverlies zien te passeren. In de laatste 50 kilometer gaat het grotendeels in dalende lijn, maar is er wel kans op zijwind. Zorgt die voor spektakel? Van Aert was mee met de vlucht van de dag, maar liet zich uitzakken.