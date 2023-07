LIVE TOUR. Grijpen de klassieke types hun laatste kans in lastige overgangsetappe?

Kamp-Pogacar blijft achter veelbespro­ken fietswis­sel staan: “Dit was de beste oplossing voor Tadej”

1.38 in de rit, 1.48 nu in het klassement. Van een uppercut gesproken. Tadej Pogacar plakt uitgeteld tegen het canvas. Of hij nog overeind krabbelt in deze Tour? We kunnen het nauwelijks geloven. Na afloop van de tijdrit was de fameuze fietswissel hét gespreksonderwerp. Bij UAE zagen ze er geen graten in. “Tadej werd veslagen op pure ‘power’.”