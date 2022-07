LIVE TOUR. Geel wenkt! Van Aert zet betere tijdrit neer dan Ganna, ook Pogacar maakt indruk

Tour de FranceDe Tour de France is begonnen. In Kopenhagen hebben de grote tenoren hun openingstijdrit al achter de rug. Wout van Aert was na 13,2 kilometer twee seconden sneller dan titelverdediger Tadej Pogacar. Filippo Ganna is voorlopig derde op 5 seconden. Duikt er nog iemand onder of viert Van Aert straks in de gele trui? U volgt het live op deze pagina!