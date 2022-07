LIVE TOUR. Geblesseerde Majka en coronapositieve Wellens niet van start - Vingegaard is gewaarschuwd: Pogacar verkende finale

Tour de France “Bergop haalde hij als 12-jarige alle wielertoe­ris­ten in en blééf hij maar tegen me praten”: hoe Jonas Vingegaard uitgroeide tot kandidaat-Tourwin­naar

Nog vijf dagen, moet Jonas Vingegaard (25) standhouden in deze Tour de France. De grote doorbraak wenkt. Wie is die man in het geel? En waarom voelt hij zich in de bergen steeds meer als een vis in het water? Het evolutieproces van Jonas Vingegaard: “Bergop haalde hij als 12-jarige alle wielertoeristen in en blééf hij maar tegen me praten. Terwijl ik amper adem kreeg.”

