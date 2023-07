LIVE TOUR. “Er is plaats en ruimte zat”: finish op circuit in Nogaro, laatste rechte lijn deze keer 700 meter lang

Collega’s hebben begrip voor sprint Philipsen, minder voor keuzes parcours­bou­wer: “Waarom lag de laatste 200 meter niet in rechte lijn?”

Wow. Dat ging maar net goed. Ei zo na haakten Jasper Philipsen en Wout van Aert in volle spurt in elkaar. Van Aert moest in de remmen. VAR-moment in de Tour, zo leek het. “Maar het was niet Jaspers schuld, wel die van UCI en ASO”, klonk het ridderlijk bij Jumbo-Visma. “Waarom lag die laatste 200 meter niet in rechte lijn?”