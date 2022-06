LIVE TOUR. Eerste training voor Van Aert en co op Deense bodem - Ook Trentin test positief en start niet - DSTNY stapt nu al in bij Lotto-Soudal

Tour de France Grootver­die­ner UAE mag met bijna 620.000 euro aan prijzen­geld naar huis, Jum­bo-Vis­ma op één na beste van de klas

Met bijna 620.000 euro aan prijzengeld is UAE grootverdiener geworden in deze Tour de France. In het ‘prijzengeldklassement' laat het team van gele trui Tadej Pogacar de tweede in de stand, het Jumbo-Visma van Wout van Aert, ver achter zich.

18 juli