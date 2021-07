LIVE TOUR. Eerste aanvallen in Parijs, breekt Cavendish het record van Merckx met 35ste ritzege?

Tour de France Terug dikke vrienden: woedende Cavendish vliegt uit tegen mecanicien voor start, maar biedt achteraf excuses aan

16 juli Vier ritzeges in deze Tour de France, maar toch loopt Mark Cavendish niet elke dag met een glimlach op z'n gezicht rond in Frankrijk. De Brit was vanmorgen niet te zien tijdens de startinterviews. De reden? Nadat een technisch mankement aan de fiets van ‘Cav’ niet opgelost was, vloog hij uit tegen de mecanicien van Deceuninck-Quick.Step.