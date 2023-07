LIVE TOUR. Eenzame vluchter Pichon gegrepen - Blijven alle sprinters aan boord voor eerste koninklijke massasprint?

Na twee zware openingsetappes is het vandaag in principe een eerste keer aan de sprinters in de Tour. In principe, want ook de derde rit telt meer dan 2.500 hoogtemeters. Doet Jasper Philipsen een eerste keer mee om de knikkers? Of neemt Wout van Aert revanche voor zijn frustrerende tweede plaats van gisteren?