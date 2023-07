LIVE TOUR. DSM blundert: twee renners te laat, Degenkolb en Eekhoff meteen tegen grond

De Plus en Thomas zetten concurrentie op grappige wijze op verkeerde been

To change or not to change? Bij Ineos dollen Laurens de Plus en Gerraint Thomas met dé vraag van vandaag: een fietswissel aan de voet van de slotklim van de tijdrit? Na een vraag aan hun 'performance coach' Steve Cummings luidt de conclusie als volgt: "We doen het niet, maar we zeggen van wel. In het geval dat we het gaan doen, omdat we eraan denken om het te doen."