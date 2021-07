LIVE TOUR. Doorbreekt Van Aert of Philipsen de hegemonie van Cavendish?

Tour de France Jasper Stuyven maakt indruk bergop: “Vanachter of vooraan, het was voor iedereen lastig”

4 juli Het was klimmen geblazen in de Tour de France vandaag. Een naam die je dan niet meteen verwacht is die van Jasper Stuyven, maar de Leuvenaar klom lang mee met de beteren. “Het weer speelde in mijn voordeel”, aldus onze 29-jarige landgenoot.