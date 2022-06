LIVE TOUR. Denen uit de bol op ploegpresentatie, Oliver Naesen: "Als Jungels positief test, dan moet Greg komen”

Tour de France Wereldkam­pi­oen Alaphilip­pe ontbreekt in Tour, Michel Wuyts: “Heel jammer, want Julian is uitermate attractief”

Geen Ronde van Frankrijk voor Julian Alaphilippe. De wereldkampioen is niet fit geraakt na zijn zware valpartij in Luik-Bastenaken-Luik. Michel Wuyts en bondscoach Sven Vanthourenhout, die vanaf vandaag tot de Grand Départ vooruitblikken op de Tour, laten zich uit over de niet-selectie van de Fransman.

27 juni