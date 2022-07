LIVE TOUR. De wonden zijn gelikt na massale val, Frison houdt Belgische eer hoog in kopgroep

Tour de FranceDole-Lausanne, de achtste rit in de Tour is opnieuw op maat van Wout van Aert. Maar zal onze landgenoot opnieuw all-in gaan of zingt een aanval het tot aan de meet uit? Jumbo-Visma en BikeExchange zetten hun mannetjes in elk geval aan het werk. Ook Matthews is geïnteresseerd in de ritzege. U volgt alles live op de voet op deze pagina.