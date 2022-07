LIVE TOUR DE FRANCE. Stuyven en Pogacar gaan samen op zoek naar vluchters, Jumbo-Visma in het verweer na val Roglic en pech Vingegaard!

Tour de France “Dit hoort thuis in mijn top drie aller tijden”: Van Aert veegt drie tweede plaatsen weg met fantasti­sche raid

Kan het nog mooier? In de gele trui op geweldige wijze naar de ritwinst. Weg, dat Poulidor-complex na de drie eerdere tweede plaatsen in deze Tour. Van Aert zette op weg naar Calais zijn suprematie tijdens de eerste Tourdagen nog wat extra in de verf. “Deze trui geeft je vleugels”, verwees WVA in een eerste reactie fijntjes naar zijn helmsponsor.

0:19