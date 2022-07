LIVE TOUR DE FRANCE. Peloton brak in stukken en Van der Poel liet zich verrassen, maar rust is teruggekeerd - Cort en Perez kleuren vlucht van de dag

Tour de FranceDe Belgische wielerfan kan zijn hart ophalen. De grensstreek tussen Frankrijk en ons land is het decor van de komende drie etappes in de Tour de France. Vandaag trekt het peloton zich na de rustdag weer op gang in Duinkerke, kuststadje op zo’n tien kilometer van de Belgische grens. Calais is de aankomstplaats. De heuveltjes onderweg kunnen de rasechte sprinters in de problemen brengen. Of houdt een vroege vlucht stand? Volg alle ontwikkelingen hieronder LIVE.