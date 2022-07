LIVE TOUR DE FRANCE FEMMES. Wie wint openingsrit? Kopecky: “Gele trui heeft al door mijn hoofd gespookt”

Tour de France Wout van Aert eerste Belg in 15 jaar die groene trui wint: “Zeer mooi, maar pas blij als ik Parijs haal”

‘t Is binnen. Wout van Aert verzekerde zich vandaag van de groene trui in de Tour de France. Daarmee is hij de eerste Belg in 15 jaar die het puntenklassement wint. Van Aert moet uiteraard wel nog de Ronde van Frankrijk uitrijden. “In deze tijden zal ik pas blij zijn als ik in Parijs ben. Maar het is super mooi.” Wij konden alvast een gedragen exemplaar laten signeren door Wout, en jij kan ‘m winnen.

