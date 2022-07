LIVE TOUR DE FRANCE FEMMES. Sprinters lijken weer aan zet: wie klopt Wiebes?

Tour de France “Grandioze” en “fenomenale” Wout van Aert doet zelfs Pogacar kraken maar blijft er rustig bij: “Ook ik was enorm aan het afzien hoor”

Jonas Vingegaard en Jumbo-Visma hebben vandaag de Tour de France helemaal naar hun hand gezet. En daar speelde Wout van Aert op z’n zachtst gezegd een belangrijke rol in. Hij trok heel de dag mee in de aanval en liet zich helemaal op het eind nog uitzakken om Vingegaard bij te staan. Het was de groene trui die Pogacar volledig de nek omwrong. “Schitterend om met zo iemand te mogen werken.” “Grandioos.” Bij Jumbo-Visma spaarden ze de superlatieven niet als het over Van Aert ging. Die reageerde stoïcijns na afloop: “Toen Pogacar kraakte? Dan was ik ook enorm aan het afzien hoor.”

21 juli