LIVE TOUR DE FRANCE FEMMES. Op naar verwachte massasprint in langste etappe van de Tour?

Tour de FRANCE FEMMES Van de Belgische hoop over de jongste tot de verloofde van Pogacar: tien smaakma­kers voor de Tour de France Femmes

Historisch! Want zondag spelen Jonas Vingegaard en co het denkbeeldige stokje door aan een fris en ongeduldig vrouwenpeloton. Wie klopt Annemiek van Vleuten in de allereerste Tour de France Femmes? Wat doet Lotte Kopecky? En tot wat is Julie De Wilde, de jongste van het pak, in staat? Kortom, wie geeft deze ronde peper en zout? Tien smaakmakers op een rij.

23 juli