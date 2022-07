LIVE TOUR DE FRANCE FEMMES. Kopecky voor derde etappe: “Hoop dat ik mee kan sprinten voor de overwinning”

Tour de France BEKIJK. Van Aert dolt en drinkt champagne, Pogacar verrast met late uitval en geen maat op sterke Philipsen: de momenten van de slotrit

Het doek over de Ronde van Frankrijk 2022 is vandaag gevallen met traditionele slotrit naar de Champs-Elysées. Naar goede gewoonte werd er wat gedold, gepraat en - in het winnende kamp van Jumbo-Visma - champagne gedronken. Wout van Aert sprintte niet mee, maar liet zich wel in het begin zien met een schijnaanval met Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Die laatste probeerde het ook nog eens op de Champs-Elysées, maar de onvermijdelijke massasprint kwam er toch. En daarin stond er geen maat op de katterappe Jasper Philipsen. Bekijk hierboven de momenten van de 21ste etappe.

24 juli