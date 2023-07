LIVE TOUR DE FRANCE FEMMES. Kopecky, om 16u55 van start, ging in jacht op Tour-podium nog even verkennen

KIJK. Patrick Lefevere: "De Tour is mooi in elkaar gestoken"

Patrick Lefevere blikte gisteren terug op de afgelopen week. "Het is mooi in elkaar gestoken. Met AG Insurance hebben we ons in de kijker gereden. Het is enkel jammer dat Ashleigh (Moolman, red.) haar podiumplaats kwijt is. Natuurlijk kan ze de rollen nog omdraaien in de tijdrit. Er gebeurt hier iedere dag wel iets. We zijn een topploeg geworden en dat is mooi om te zien."