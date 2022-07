LIVE TOUR DE FRANCE FEMMES. Kopecky en topfavoriete Wiebes gaan tegen de grond

Tour de France Wout van Aert: de twintigste Belgische groene trui in de Tourge­schie­de­nis in tien cijfers

Ja, ‘t Is gebeurd! Wout van Aert (27) staat nu officieel op de erelijst van het puntenklassement in de Tour, nadat hij vorige woensdag al mathematische zekerheid verwierf. De twintigste Belgische groene trui in de Tourgeschiedenis in tien fenomenale cijfers.

24 juli