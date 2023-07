LIVE TOUR DE FRANCE FEMMES. Kan Kopecky vandaag wél sprinten voor de dagzege?

KIJK. “Een renner pesten die wil aanvallen, is echt dom”: bizarre actie Philipsen oogst kritiek, Eenkhoorn pakt hem beet: “Sloeg nergens op”

Vreemde actie van Jasper Philipsen in de Tour. Toen Pascal Eenkhoorn zich geroepen voelde aan te vallen, werd hij tot de orde geroepen door onze landgenoot. Philipsen, die op een vijfde spurtzege aasde, sneed even de weg van de Nederlander van Lotto-Dstny af. Dat kwam hem al snel op de nodige kritiek te staan. Alsof karma ermee gemoeid was, kwam Philipsen in de laatste rechte lijn enkele seconden te kort om voor de zege te spurten en konden Kasper Asgreen en Soudal Quick-Step triomferen. Philipsen zag geen graten in zijn actie: “Dit is nu eenmaal de Tour. Topsport.” Maar Eenkhoorn was er niet mee gediend. “Het sloeg nergens op.”