LIVE TOUR DE FRANCE FEMMES. Gele trui Vos keert terug in de finale, wie wint op lastige aankomst?

Tour de France "Als Bradley Wiggins de Tour kon winnen, waarom Wout van Aert dan niet?”

“Als ze de tijdritten wat langer maken in de toekomst, kan Wout van Aert meedoen voor Tour-winst", zei Michel Wuyts na rit 18 in de Tour. Ook onze chef wielrennen Marc Ghyselinck acht dat niet onmogelijk, zo schrijft hij in zijn analyse. “Al moet hij dan wellicht wel voor een andere ploeg rijden.”

21 juli