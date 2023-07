LIVE TOUR. De Buyst, met veel pijn aan pols, probeert op de rollen: “Het wordt 50/50" - Vanthourenhout: “Volgens mij sprint Van Aert straks mee”

Na twee zware openingsetappes is het vandaag in principe een eerste keer aan de sprinters in de Tour. In principe, want ook de derde rit telt meer dan 2.500 hoogtemeters. Doet Jasper Philipsen een eerste keer mee om de knikkers? Of neemt Wout van Aert revanche voor zijn frustrerende tweede plaats van gisteren? In bovenstaande HLN LIVE spreken wij met Sven Vanthourenhout, die gisteren nog contact had met Van Aert. “