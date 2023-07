LIVE TOUR. Daar zijn de Pyreneeën: slaan aanvallers hun slag of roeren klassementsmannen zich weer?

KIJK. “Ach, Wout had de benen niet om te winnen”: Pogacar steekt in spanning afwachten­de Philipsen met kwinkslag hart onder de riem

In tijden van nood of spanning kent men zijn vrienden. Toen Jasper Philipsen op het oordeel van de wedstrijdjury wachtte na de derde rit in de Tour, verscheen plots Tadej Pogacar ten tonele. De Sloveen keek even mee naar de beelden om zich een oordeel over de sprint te vormen.