LIVE TOUR. Breekt Cavendish het record van Merckx met 35ste ritzege?

Tour de France "Wout is een beer. Wat een kracht": Eric Vanderaer­den heeft na 36 jaar een opvolger

9:55 Eric Vanderaerden (59) heeft een opvolger. Het heeft 36 jaar geduurd, maar hij is niet langer de laatste Belg die een tijdrit kon winnen in de Tour. “Eerlijk, ik vind het een klein beetje jammer.” Maar, zegt hij: “Het is goed dat het Van Aert is.” Diezelfde Van Aert is volgens Vanderaerden ook straks in Tokio zeker kanshebber op goud in het tijdrijden. Maar dé topfavoriet? Neen, dat dan weer niet.