LIVE TOUR. Bergkoning Powless sprokkelt punten (en amuseert zich kostelijk) maar laat zich terug inlopen - Philipsen komt te laat in tussensprint

“Er gaan in Slovenië boze verhalen over mij rond”: waarom Tadej Pogacar in eigen land niet door iedereen geliefd is

Een klasbak pur sang, maar in eigen land wordt Tadej Pogacar (24) niet door iedereen gewaardeerd. Dat blijkt uit een interview met hem en zijn mama in ‘RIDE Magazine’. De reden? Dat hij in die ongelofelijke Tour de France van 2020 alsnog de eindzege afsnoepte van landgenoot Primoz Roglic - erg geliefd in Slovenië. “Er doen over mij nog steeds boze verhalen de ronde.”