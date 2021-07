LIVE TOUR. Bakelants snijdt met twee kompanen de tweede klim van de dag aan, peloton volgt op zeven minuten

Tour de France Kuss bezorgt Jum­bo-Vis­ma tweede ritzege in Andorra, Pogacar geeft geen krimp

11 juli Daags voor de tweede rustdag heeft Sepp Kuss de vijftiende etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Amerikaan van Jumbo-Visma was op de slotklim in Andorra duidelijk de sterkste van een omvangrijke kopgroep. In de achtergrond legden Richard Carapaz en vooral Jonas Vingegaard geletruidrager Tadej Pogacar op de rooster, maar de Sloveen gaf geen krimp en behield eenvoudig het geel.