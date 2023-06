LIVE TOUR. Bahrain-Victorious trekt met Mikel Landa als kopman naar Tour

Tour de France Femmes Marianne Vos praat voor het eerst over haar vriendin: “Zij mag ook eens mee in de spotlights staan”

Marianne Vos pakte al meer dan 240 overwinningen, maar haar zege in de Tour ligt haar nauw aan het hart. Ook al is ze intussen 35, er lijkt geen sleet te komen op de vandaag erg openhartige Nederlandse kopvrouw van Jumbo-Visma. “Leeftijd is maar een getal. Zolang je het graag doet, kan je veel bereiken.”