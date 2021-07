LIVE TOUR. Asgreen legt het peloton op de rooster, wie komt aansluiten?

Tour de France Mooi beeld: Cavendish maakt pitstop bij ex-ploeg Ineos, groene trui krijgt felicita­ties van collega-sprin­ter Greipel

10 juli Tussen de startinterviews door maakte Mark Cavendish even tijd voor een pitstop bij de ploegwagen van Ineos. Daar kent de Brit uiteraard nog mensen, hij reed in 2012 in dienst van het toenmalige Team Sky. Cavendish was nog op de sukkel met het plaatje onder zijn schoen, en kreeg de nodige materialen toegestoken van Ineos. Het probleem leek snel opgelost, klaar voor een dagje in het peloton?