LIVE TOUR. Ambitieuze Van Aert vindt “aankomst die hem ligt” in Limoges, Van der Poel: “Bij ons zal het voor Philipsen zijn”

Lampaert over Jakobsen: "Zijn wonden zijn nog open"

"Momenteel loopt het voor onze ploeg niet zoals gehoopt", is Lampaert nog eerlijk. Fabio Jakobsen, de snelle man van Soudal Quick-Step, ging eerder deze week stevig tegen de grond en draagt daar nog steeds de gevolgen van. "Al zijn wonden zijn nog open en het kost heel veel energie om daarvan te herstellen. Maar we geloven er zeker nog in. Het is Philipsen zeker gegund - hij zit in de vorm van zijn leven -, maar wij zouden graag ook eens een ander scenario zien. Ik geloof er zeker in dat we met Fabio of met Julian (Alaphilippe, red.), of zelfs met Kasper (Asgreen, red.) een overwinning kunnen halen."