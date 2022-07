LIVE RUSTDAG. Van Aert relaxt met Sarah en zoontje Georges - Thomas: “Pogacar staat een stapje hoger dan Froome en Contador”

Tour de France “Ze krijgen flink wat ‘access’, soms meer dan ons lief is”: alles wat u moet weten over de Net­flix-do­cu over de Tour, in negen vragen en antwoorden

Camera klaar? En… actie! De Netflix-docu over de Tour de France, toegelicht in negen bedrijven. Wie? Wat? Waar? Wanneer? Waarom? En vooral: hoe? Mét getuigenissen van betrokken ‘acteurs’. “We verbaasden er ons over dat Jonas Vingegaard in Tignes geen deel uitmaakte van de talrijke interviews, hij zou straks maar eens de Tour moeten winnen.”

18:32