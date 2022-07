LIVE RUSTDAG. Van Aert en co fietsen de benen los en stoppen voor kopje koffie - Thomas: “Pogacar staat een stapje hoger dan Froome en Contador”

Tour de France Wout van Aert behoudt gele trui na chaotische kasseien­rit met Roglic als grote verliezer, vroege vluchter Clarke pakt mooiste zege uit carrière

Wat een etappe. Wat een chaos. In een incidentrijke kasseienrit heeft Wout van Aert in extremis zijn gele trui kunnen behouden na een hele dag in het verweer. Pogacar loopt een handvol seconden uit op zijn concurrenten, waar Roglic nu al een kruis mag maken over winst in deze Tour de France. Vroege vluchter Simon Clarke sprintte naar de ritzege voor Van der Hoorn.

