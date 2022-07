LIVE. Pogacar etaleert z’n rapkunsten in opmerkelijke video: “Moge de beste winnen”

Tour de FranceRustdag in de Tour. Dat is opvallend vroeg, na amper drie ritten, maar daar is natuurlijk een goeie reden voor. De Tourkaravaan verplaatst zich van Denemarken naar Frankrijk. De renners stapten gisteravond na de rit zelfs nog op het vliegtuig richting Noord-Frankrijk. Wie rijdt daar straks de benen los? En wie krijgt familie op bezoek? Op deze pagina kunt u het vandaag allemaal volgen.