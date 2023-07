LIVE. Krijgen we een nieuw man-tegen-mangevecht tussen Vingegaard en Pogacar op Puy de Dôme?

KIJK. Van Aert verbijt teleurstel­ling in schaduw van de ploegbus na derde plaats: “Ik was de snelste”

Opnieuw een kans die voorbij is in de Tour voor Wout van Aert (2de). Onze landgenoot droomde in Limoges van de zege, maar zat na een inschattingsfoutje in de tang. “Het is mijn eigen schuld”, aldus Van Aert, die zich na de rit verontschuldigde bij z'n ploegmaats.