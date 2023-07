LIVE. “Het is tijd voor Jumbo-Visma om iets terug te doen voor Wout”: Jan Bakelants denkt dat Van Aert vandaag vol zal jagen op ritwinst

“Blij dat ik nog leef”: Wout van Aert en ploegmaat niet te spreken over afdaling van Grand Colombier na etappe

“Of het nu voor ons van moeten is? Ik moet just niks.” Op de top van de Grand Colombier kon er vrijdag nog een mopje af bij Wout van Aert, eens beneden niet meer. Net als zijn ploegmakker Dylan van Baarle was onze landgenoot niet te spreken over de afdaling die de renners na de etappe nog moesten doen.