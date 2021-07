LIVE. Drie vluchters voorop, De Gendt: “Denk niet dat ik in deze rol nog plaats heb in de Tour”

Tour de France Sprint Van Aert straks naar eerste ritzege? Stijn Vlaeminck: “Redelijk grote kans dat hij wint”

6 juli De rustdag zit erop, en dus springen de renners in de Ronde van Frankrijk vandaag weer op de fiets. De tiende etappe brengt het peloton over een overwegend vlak parcours richting Valence, waar naar alle verwachting gesprint zal worden voor de ritzege. Een kans voor Wout van Aert dus, weet Stijn Vlaeminck vanuit Frankrijk. “Hij voelt zich goed in z'n vel, groeit naar een goede vorm én hij gelooft erin.”