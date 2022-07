Le numéro du jour: van bijna dood naar winst in een Touretappe in 695 dagen

Tour de FranceWattages, KOM’s, lijstjes allerhande... Een beetje wielerliefhebber is dol op een statistiekje in de rand van de koers. Na elke rit van de Tour kiest onze redactie uit de veelheid aan cijfermateriaal een markant getal. Alle info errond ontdekt u op deze pagina.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Rit 2: Roskilde-Nyborg: 695

Het is nog niet eens twee jaar geleden, die verschrikkelijke val in de Ronde van Polen. Fabio Jakobsen heeft er de zoveelste streep onder getrokken. Het leven van de Nederlander veranderde voorgoed op 5 augustus 2020. Niets is sindsdien nog hetzelfde, maar zijn snelle benen heeft Jakobsen nooit verloren. Geen jaar na zijn crash won hij alweer in de Ronde van Wallonië, vorig jaar in september volgden drie ritzeges en de puntentrui in de Ronde van Spanje voor de Hulk van Heukelum.

En nu schoot de Nederlander bij zijn eerste kans in zijn eerste Tour meteen raak, exact 695 dagen na die bijna noodlottige val. Jakobsen won dit seizoen al elf keer en bewees nu terecht de voorkeur gekregen te hebben op Mark Cavendish voor de Tour. Een Nederlands sprookje in Denemarken met nu al een happy end. Of zoals Nederlands wielergezicht Thijs Zonneveld het passend tweet: “Van bijna dood naar een Touretappe in 695 dagen.” Getekend Fabio Jakobsen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Rit 1: Kopenhagen-Kopenhagen: 55

Genoeg cijfers om in de eerste rit naar boven te halen. Hier had 1972 kunnen staan, de laatste keer dat de Belgen een één-tweetje scoorden in een openingstijdrit met Eddy Merckx en Roger Swerts. Of 1983, toen Eric Vanderaerden de laatste Belg was die geel pakte na een openingstijdrit. We kiezen echter voor iets helemaal anders: het cijfer 55. Het is raar, maar wel waar: voor zijn zege in Kopenhagen eindigde Yves Lampaert nooit hoger dan een 55ste plaats in een Tour-tijdrit.

De West-Vlaming reed er voor deze Tour welgeteld twee. Hij finishte in 2019 op de 55ste plaats in de chronoproef in Pau, ploegmaat Julian Alaphilippe won toen en Wout van Aert viel er bijzonder kwalijk. In 2018 werd Lampaert in de slottijdrit van 31 kilometer 86ste op bijna vijf minuten van Tom Dumoulin. Opvallende cijfers voor een tijdrijder van het allooi van Lampaert. Al maakt die eerste plaats in Kopenhagen nu alles goed.

Volledig scherm Yves Lampaert pakte geel met winst in de openingstijdrit. © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © ANP / EPA

Ben jij een wielerfanaat? Speel dan mee met de Gouden Tour en maak kans op 5.000 euro!

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.