Landgenoten Trek-Segafredo in koor: “Tuurlijk zijn we ontgoocheld”

Tour de FranceOpnieuw net niet voor Jasper Stuyven in de Tour de France . Onze 29-jarige landgenoot moest net als in de zevende etappe zijn meerdere erkennen in de Sloveense kampioen Matej Mohoric en was duidelijk erg ontgoocheld. Ook Edward Theuns en Julien Bernard waren namens Trek-Segafredo vertegenwoordigd in de kopgroep. “Ik voelde dat er niet meer in zat, ik zat op de limiet”, wist Edward Theuns te vertellen na de finish bij Stijn Vlaeminck.

De winnaar van Milaan-Sanremo was duidelijk teleurgesteld na de finish. “Er is echt hard gekoerst geweest en ik was gewoon niet goed genoeg”, aldus de Leuvenaar. “Tuurlijk ben ik ontgoocheld. Mohoric rijdt op een heel lastig moment weg en had dan wat voordeel van de motoren. Chapeau voor hem. Iedereen heeft elkaar een beetje dood gedaan in de achtervolging en we konden niet meer terugkomen. Dit is zuur.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Edward Theuns: “We hadden numeriek overwicht, maar konden niet sneller”

“Natuurlijk zijn we enorm ontgoocheld”, verklaarde Edward Theuns na aankomst. Ze waren bij Trek-Segafredo dan ook met z’n drieën mee in de ontsnapping. “Vandaag was onze laatste kans om iets te proberen. We wilden geen vrede nemen met een massasprint. We wilden dan ook gebruik maken van die laatste kans, maar dat is helaas niet gelukt. We hadden numeriek overwicht, maar als je niet sneller kunt, kan je niet sneller.”

Aan het einde van de Tour begint de vermoeidheid zijn tol te eisen, gaf Theuns nog aan: “Of het beter had gemoeten? Goh, we hebben geprobeerd. Het is het einde van een zware Tour en het was warm. Er was opnieuw veel snelheid en gevecht nodig om weg te geraken. Dat kost krachten. Dan komen op het einde de beste renners altijd naar voren.” Mohoric heeft de ritwinst dan ook allesbehalve gestolen volgens Theuns: “Er zijn dertig of veertig aanvallen geweest, dat is zeer veel om te pareren. Dat hakt er in, ik zat echt op de limiet. Mohoric rijdt dan dertig tot veertig seconden weg met tegenwind en blijft voorop, dan ben je de sterkste. We hebben achter hem nog even rondgedraaid, maar kwamen helaas te kort.”

Theuns blikt met gemengde gevoelens terug op zijn Tour: “Ik heb wel getoond dat ik in orde was. In die ene rit die Pollit won, was ik wel teleurgesteld. Daar had ik het gevoel dat er veel meer in zat. Vandaag moet ik eerlijk zijn: ik zat op de limiet. Ik heb de Tour vrij goed overleefd, het is zwaar geweest. Ik had gehoopt om eens echt te kunnen meedoen voor een ritoverwinning, maar dat is jammer genoeg niet gelukt. Ik ben niet ontevreden, maar ook niet super tevreden.”

Volledig scherm © BELGA

