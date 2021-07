Kuss bezorgt Jumbo-Visma tweede ritzege in Andorra, Pogacar geeft geen krimp

Tour de FranceDaags voor de tweede rustdag heeft Sepp Kuss de vijftiende etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Amerikaan van Jumbo-Visma was op de slotklim in Andorra duidelijk de sterkste van een omvangrijke kopgroep. In de achtergrond legden Richard Carapaz en vooral Jonas Vingegaard geletruidrager Tadej Pogacar op de rooster, maar de Sloveen gaf geen krimp en behield eenvoudig het geel.

Morgen geniet het Tourpeloton van de tweede rustdag, maar vandaag moesten de renners nog eens vol aan de bak. Op het menu stond een bergrit met vier beklimmingen, de aankomst lag in het dal in Andorra la Vella. De hamvraag luidde: konden z’n rivalen Tadej Pogacar opnieuw wat in verlegenheid brengen of zou de Sloveen de puntjes op de i zetten na z’n zwak moment op de Ventoux?

Net als gisteren was de beginfase opnieuw bijzonder hectisch. Van bij de start barstte het gevecht voor de plekjes in de vroege vlucht los, al duurde het nu geen twee uur. Thomas De Gendt was één van de bedrijvigsten en reed een tijdje alleen voor het peloton uit. In verschillende schuifjes kreeg onze landgenoot het gezelschap van een dertigtal renners, met daarbij ook Wout van Aert en Dylan Teuns. Het peloton kon zich wel vinden in die situatie en liet de ritzege ook vandaag aan de vluchters.

Onderweg bikkelde Van Aert vol overgave mee voor de bergpunten. Op de Col de Puymorens kwam hij als eerste boven, op de Montée de Mont-Louis en de Port d’Envalira moest ie tevreden zijn met de tweede plaats. Van Aert doet zo volop mee in de strijd om de bollentrui, al zou die op het einde van de etappe wel om de schouders van Wout Poels hangen.

Volledig scherm © AP

Op de Port d’Envalira brak de koers zowel vooraan als achteraan open. In het peloton wisten INEOS Grenadiers en Movistar Pogacar te isoleren, maar Carapaz en Mas maakten er geen gebruik van. In de kopgroep fladderde Quintana het vinnigst naar boven, in de afdaling kreeg de Colombiaan weer het gezelschap van zijn medevluchters.

In aanloop naar de laatste beklimming van de dag, de lastige Col de Beixalis, kroop Van Aert duidelijk in de rol van meesterknecht. Terecht zou blijken, want op de beklimming reed ploegmaat Sepp Kuss iedereen gladjes uit het wiel. De Amerikaan kwam boven met een beperkte voorsprong op Valverde, maar hield wel stand en arriveerde solo in het dal. Voor Kuss de tweede ritzege in een grote ronde, nadat ie ook al een etappe won in de Vuelta van 2019.

Bij de favorieten haalde Richard Carapaz als eerste de trekker over. De Ecuadoraan geraakte echter niet af van Pogacar, die zonder al te veel problemen leek te volgen. De Sloveen counterde ook de aanvallen van Vingegaard en behield altijd de controle. Pogacar gaat dus ook de tweede rustdag in met een ruime voorsprong op de andere pretendenten.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm Pogacar werd niet in verlegenheid gebracht door z'n uitdagers. © REUTERS

