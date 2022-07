Kopecky (derde) raakt ingesloten en ziet Vos tweede ritzege pakken: “Ik heb niet voluit kunnen sprinten”

Tour de France FemmesMarianne Vos (36) heeft de zesde etappe in de Tour de France Femmes gewonnen. De Nederlandse gele trui was duidelijk de snelste in een massasprint. Lotte Kopecky kon na een val nog terugkeren, maar ze liet zich in de laatste hectometers wegdrummen en moest tevreden zijn met een derde plek. “Jammer, want hier zat misschien wel meer in.”

Vlak voor het zware slotweekend was het in de Tour de France Femmes nog een laatste keer aan de sprinters. Lorena Wiebes was na haar imponerende sprintzege van gisteren - de tweede al - opnieuw topfavoriet, maar de Nederlandse ging in de finale tegen de grond. Ook Lotte Kopecky was betrokken bij de valpartij, maar onze landgenote kon in tegenstelling tot Wiebes nog vooraan terugkeren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bij het ingaan van de laatste kilometer zat Kopecky uitstekend geplaatst in het wiel van Marianne Vos, maar in de laatste hectometers liet ze zich een beetje wegdrummen. Kopecky probeerde er nog een sprint uit te persen, maar ze moest vanuit een gevangen positie toekijken hoe een oppermachtige Vos naar haar tweede ritzege snelde. Kopecky werd uiteindelijk toch nog knap derde. Dankzij de bonificatieseconden is ze uiteraard nog wat rianter eigenares van het geel. Julie De Wilde moest dan weer afscheid nemen van haar witte trui.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kopecky: “Zat misschien wel meer in”

Lotte Kopecky sprintte in Rosheim naar haar tweede podiumplek in deze Tour de France Femmes. “Maar ik heb niet het gevoel dat ik voluit heb kunnen sprinten", verwees ze naar het feit dat ze ingesloten raakte. “Jammer, want hier zat misschien wel meer in. Ik zat in een heel goeie positie, tot die s-bocht. Maar dat is mijn eigen fout.”

Voor Kopecky is het een Tour met ups en downs. “Vandaag ging het een stuk beter dan gisteren, maar het is niet leuk om telkens in onwetendheid te starten en niet te weten hoe de benen gaan aanvoelen. Ik ben wel blij dat het vandaag beter ging.”

Het gehavende shirt van Kopecky:

Volledig scherm © BCL

Volledig scherm © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.