“Komende dagen proberen overleven”: Tadej Pogacar begint aan loodzwaar tweeluik met amper vijf helpers

“Het was een goede dag”, vertelt Tadej Pogacar zelf over de tiende rit . Een rit waarin hij koos om het geel toch te behouden. Dat na een pittig sprintje op de laatste oplopende meters. “Het is goed dat ik het geel behoud.”

Maar breed lachen kan de 23-jarige Sloveen allesbehalve. Want Team Emirates zit in de hoek waar de coronaklappen vallen. Met George Bennett moest een tweede ploegmaat de Tour verlaten - Vegard Stake Laengen testte eerder positief. Zo heeft de titelverdediger slechts vijf ploegmaats over. (blaast) “Leuk is het niet. Ik hoop dat ik de komende dagen kan overleven (het peloton rijdt morgen over de Col du Télégraphe, Galibier en Col du Granon en donderdag over opnieuw de Galibier, de Croix de Fer én Alpe d’Huez, red.). We proberen de motivatie hoog te houden. We proberen positief te blijven. We zullen blijven vechten tot het einde.”