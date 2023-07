KLASSEMENT EN UITSLAGEN TOUR. Vingegaard legt Tour in beslissende plooi. Wat zijn de verschillen precies?

ANALYSE NA AANKOMST. Michel Wuyts ziet vermoeid­heid toeslaan in het peloton: “We zullen nog vreemde dingen zien”

De Grand Colombier baarde lang een muis, tot Pogacar Vingegaard uit het wiel reed in de slotkilometer van de dertiende etappe al in de Tour. Onze analist Michel Wuyts ziet dat Pogacar mentaal enorm in het voordeel is. Hij is ook onder indruk van ritwinnaar Michal Kwiatkowski, ‘de Poolse Van Aert’ én ziet dat de vermoeidheid toeslaat in het peloton. “We zullen nog vreemde dingen zien de komende dagen.”