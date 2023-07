KLASSEMENT EN UITSLAGEN TOUR. Van Gils knap tweede, Pogacar komt terug tot op negen seconden

De solo van Van Aert en de aanval van de pas herstelde Benoot: waarom woekert Jum­bo-Vis­ma zo met zijn krachten, vlak voor een zware driedaagse in de Alpen?

Wout van Aert probeerde acht keer in de vlucht te zitten. Tevergeefs. De net genezen Tiesj Benoot belandde wel in de kopgroep en eindigde vierde. Net voor een zware trip door de Alpen woekerde Jumbo-Visma met zijn krachten in de Tour. Slim? In een grote ronde is doseren toch hoofdregel nummer één?